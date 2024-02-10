Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı
Denizli’de JASAT timleri kaçak olarak 43 göçmenin yurda giriş yaptığını tespit ederek operasyon başlattı. İki ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2’si yabancı uyruklu 13 organizatör 5’i tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Pamukkale ilçesinde bulunan bir pansiyonda 43 kaçak göçmenin yasadışı yollarla yurda giriş yaptığını belirledi.
JASAT timleri kaçak göçmenlerin yurda giriş ve kente girişini sağlayan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Kapsamlı araştırmalar sonucu göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını M.Ö., N.E., B.G., N.Ç., E.A., İ.Y., G.E., C.S., M.A.A., M.Ç., M.A. ile yabancı uyruklu J.E.F.E. ve L.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi.
Denizli ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 13 organizatör yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2’si yabancı uyruklu 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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