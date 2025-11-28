Papa 14. Leo, İstanbul'da: Saint Esprit Katedrali'ni ziyaret ediyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 09:58:00
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek. Papa 14. Leo, Saint Esprit Katedrali'ne geldi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldi.

Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Saint Esprit Katedrali'ne geldi.

Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip ediyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı toplantının saat 09.30 da başladı. Papa 14. Leo, geniş güvenlik önlemleri altında Saint Esprit Katedrali'ne geldi.

