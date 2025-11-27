Papa bugün Türkiye'de: Programı belli oldu, tedbirler duyuruldu

Papa 14. Leo, bugün Türkiye'de olacak. 6 ay önce Papa seçilen Leo, ilk yurt dışı ziyaretinde önce Ankara'yı ardından İstanbul ve İznik'i ziyaret edecek.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Göreve gelişinin altıncı ayında gerçekleşecek ziyaret Lübnan'ı da kapsıyor.

Yarın Ankara'ya gelecek 14. Leo'nun ilk durağı Anıtkabir olacak.

Daha sonra Saray'da resmi karşılama töreni yapılacak ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL'A GEÇECEK

Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından aynı gün İstanbul'a geçecek.

Leo, cuma sabahı, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek.

Feriköy'de yoksullara huzurevi hizmeti veren Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından Papa 14. Leo, helikopterle İznik'e geçecek.

İZNİK'TE DÜZENLENECEK AYİNE KATILACAK

Bu yıl, Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı.

Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek. Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek.

Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak.

Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek. Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

ANKARA'DA YOLLAR KAPALI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

BAZİLİKANIN KORUNMASI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait mozaik ve mezarların bulunduğu bazilika alanı için resmi kamulaştırma kararı alındı.

Bu karar, alanın korunarak ören yeri statüsüne kavuşmasını sağladı.