Papa’nın son açıklaması sonrası Vatikan’da istifa iddiası

07 Haziran 2022 Salı, 13:55

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle emekli olabileceği söylenen Papa, geçen hafta yaptığı açıklamada ağustosta Perdonanza Celestiniana festivali için İtalya’nın L’Aquila kentini ziyaret edeceğini açıklayınca iddialar yeniden gündeme geldi.

AMELİYAT OLMUŞTU

Bir süre önce dizinden ameliyat olan Papa, geçen ay ilk defa tekerlekli sandalyeyle kamuoyu önüne çıkmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle Papa Francis'in bazı programları da iptal edilmişti.

Papa Francis'in ağustosta yeni papa seçiminde oy hakkına sahip 21 yeni kardinal atayacak olması da istifa iddialarını güçlendirdi.

Papa, selefi olan 16. Benedikt'in istifa kararı sonrasında 2013'te göreve seçilmişti. 5. Celestine ve 16. Benedikt dışında papalar, yüzyıllar boyunca görevi ölene kadar sürdürmüştü.