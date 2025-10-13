Papara üzerinden 12 milyar TL’lik yasa dışı bahis trafiği: 102 site, Dubai ve Gürcistan hattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun hazırladığı 2025/29441 numaralı iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin Papara üzerinden aklandığı ileri sürüldü.

Soruşturmaya göre, Papara hesapları üzerinden 12 milyar TL’lik yasa dışı bahis parası transfer edildi ve bu işlemler 102 farklı yasa dışı bahis sitesi aracılığıyla yapıldı.

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarında, 145 kişinin 16 kripto cüzdana toplam 78 milyon 669 bin 220 dolar (USDT) gönderdiği tespit edildi.

İddianamede, Papara’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı, örgüt lideri olmakla suçlanıyor.

GİZLİ TANIKLARDA ‘LADİN’ AYRINTISI

Dosyada üç gizli tanığın ifadesi öne çıktı: Siyam, Ihlamur ve Ladin.

Özellikle “Ladin” kod adlı gizli tanığın adı, daha önce İBB’ye ve bazı CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda da geçmişti. Savcılığın bu soruşturmada aynı gizli tanık ismini kullanması dikkat çekti.

YASA DIŞI BAHİS BARONU DERKAN BAŞER DOSYADA YENİDEN YER ALDI

İddianamede, “yasa dışı bahis baronu” olarak bilinen Derkan Başer de yer aldı.

Başer, 2017’deki büyük Handikap Operasyonu’nda tutuklanmış, “suç örgütü yöneticiliği” suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

Ancak 2018’de tahliye kararının ardından firar etmiş, Gürcistan’a kaçarak Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk ile ortaklık kurmuştu.

Savcılık, Papara üzerinden yapılan transferlerin Başer ve Veysel Şahin gibi isimlerle bağlantılı Holiganbet, Grandpashabet, MarsBahis ve Restbet gibi sitelere ait olduğunu belirtti.

PAPARA HESABINDAN KRİPTOYA, KRİPTODAN DUBAİ’YE

Denetim raporlarına göre 2021–2023 yılları arasında Papara bünyesinde 21 bin 88 hesap yasa dışı bahis gerekçesiyle kapatıldı. Bu rakam, sektördeki tüm kapatılan hesapların yüzde 94’üne denk geliyor. Yasa dışı bahis sitelerinden Papara hesaplarına aktarılan paralar, 274 farklı banka hesabı üzerinden Dubai merkezli kripto cüzdanlara yönlendirildi. Savcılık, bu para trafiğinin, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında “aracı kurum” işlevi gördüğünü belirtti.

Dosyada 9 şüpheli bulunuyor.

Tutuklular arasında Ahmed Faruk Karslı, Cenab Doğru ve Dilek Gezer yer alıyor.

Asil Ersoydan, Aylan Gençoğlu, Emre Kenci ve Ferit Samuray hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığa göre örgüt, Türkiye’den toplanan bahis gelirlerini kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına çıkardı; bu paralar Dubai ve Gürcistan merkezli şirketler üzerinden yeniden sisteme sokuldu.

FİNTEK SEKTÖRÜ VE PAPARA TARTIŞMASI

Papara’nın adı ilk kez bu kadar açık biçimde yasa dışı bahis finansmanı iddiasıyla anılıyor.

Soruşturma, fintek sektöründe denetim boşluklarını gündeme getirdi. Türkiye’de 2023 itibarıyla 40’tan fazla elektronik para kuruluşu faaliyet gösteriyor; Papara ise 17 milyon kullanıcıyla sektör lideri konumunda.