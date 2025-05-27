Papara’ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında sekiz şirkete el konuldu ve bu şirketlere kayyum atandı. Peki, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

PAPARA KİMİN, ŞİRKETİN SAHİBİ KİM?

Papara’nın kurucusu ve şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’dır. Papara, 2015 yılında Ahmet Faruk Karslı tarafından kuruldu. 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı.

AHMET FARUK KARSLI KİMDİR?

Ahmet F. Karslı, 17 yaşında kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak iş hayatına başladı. Telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji alanlarında çeşitli girişimlerde bulundu.

2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kurdu. 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’su olarak görev yaptı. 2021 yılında, Papara’daki yatırım ve satın alma süreçlerinin yönetilmesi amacıyla PPR Holding’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

Karslı, halen Papara ve PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şubat 2025 itibarıyla Papara CEO’luk görevini yeniden üstlenmiştir.