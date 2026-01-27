Cumhuriyet Gazetesi Logo
Papel operasyonunda yeni gelişme: 15 şüpheli tutuklandı!

27.01.2026 09:38:00
İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde; yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan PAPEL'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Mahkeme, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.

