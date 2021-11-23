Paramount ile gündeme gelmişlerdi: Uras ailesinde miras kavgası patlak verdi

23 Kasım 2021 Salı, 17:43

Bir süredir, Bodrum’da bulunan ve eski adı Paramount olan otel ile gündeme gelen Uras kardeşler arasında ilginç bir davanın olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı açan isim merhum iş insanı Atilla Uras’ın oğlu Naif Murat Uras, davalı konumda ise, ablası Victoria Yasemin Uras yer alıyor.

"NE PARASI VAR NE MALI"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, dava dosyasında yer alan bilgilere göre davayı açan Naif Murat Uras, ablasının yalıdan tahliye edilmesini ve tazminat ödemesini istedi. Dava dilekçesinde dikkat çeken bir talep de yer aldı. Naif Murat Uras’ın avukatı dilekçesinde, “Huzurdaki davadaki harç ve yargılama giderleri çok yüksek. Müvekkilimizin bunları karşılayacak gücü yok. Müvekkilimizin herhangi bir geliri de yok. Müvekkilin herhangi bir bankada hesabı olmadığı gibi, üzerine kayıtlı 2004 model motosiklette de birçok haciz bulunuyor” dedi.

"ABLAM YALIYA ÇÖKTÜ"

Dava dilekçesinde, Naif Murat Uras aleyhine birçok icra takibinin de olduğu kaydedildi. Ablasının, yalıdan çıkarılmasını isteyen Uras bir süre önce yaptığı açıklamada, “Babamın mirastan reddettiği kardeşim Victoria Yasemin Uras’ı miras listesine ben eklettim. Ama, o, ilk iş Yeniköy’deki yalıya çöktü” demişti.

'KIZLARIMI AFFETMİYORUM' DEMİŞTİ

Merhum iş insanı Atilla Uras vefatından önce noter onaylı vasiyetnamesinde kızlarını mirasından çıkardığını açıklamıştı. “Kızlarımı asla affetmiyorum” diyen baba Uras, 2 Mart 2018 tarihli vasiyetnamesinde “Kendilerini asla affetmiyorum. Hastalığım sırasında çok zor günler geçirmiş olmama rağmen hiçbir zaman yanımda olmamışlardır. Ev aldık diyerek benden borç olarak aldıkları paralarla zevk ve eğlence içinde kendi hayatlarını devam ettiler. Ölümümden sonra Nilüfer Uras (59) ve Victoria Yasemin Uras’ı (58) ve alt soylarını, müstakbel mirasçılarımın mirasından hiçbir hak ve almamasını son arzum ve isteğim olarak vasiyet ediyorum” demişti.

PARAMOUNT 'TANK' İDDİASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ



Zanka TV'de Ferit Atay’a konuşan Victoria Yasemin Uras, Özbek asıllı Botır Rakhimov’un otele 'çöktüğünü' söylemişti. Öte yandan Uras, EKBA Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’nun, otele devletin tankıyla girdiğini ileri sürmüştü.