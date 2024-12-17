Kayseri'de korku dolu anlar... 3. kattaki evinin balkonundan düştü!
Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan 25 yaşındaki B.K. adlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi 1846 Sokak'taki Basın Sitesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan B.K. (25), balkondan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- Erdoğan&katil Esad
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'