Kayseri'de korku dolu anlar... 3. kattaki evinin balkonundan düştü!

Melikgazi ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan 25 yaşındaki B.K. adlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de korku dolu anlar... 3. kattaki evinin balkonundan düştü!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:57

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi 1846 Sokak'taki Basın Sitesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan B.K. (25), balkondan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #apartman #Balkon #Kayseri #Kadın

İlgili Haberler

Bilgisayar işletmeni balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Bilgisayar işletmeni balkondan düşerek hayatını kaybetti!
Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düştü!
1 yaşındaki bebek balkondan düştü

1 yaşındaki bebek balkondan düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler