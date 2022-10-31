Paraşütten düşen uzman çavuş ölümden döndü
Samsun'da yamaç paraşütü ile düşen uzman çavuş ölümden dönerek yaralanıp hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaman paraşütü ile Gültepe Mahallesindeki yamaçtan atlayış yapan uzman çavuş Hakan Ö.(24) bir süre ilerledikten sonra inişe yakın bir bölge olan Dereler Mahallesi'nde yamaç paraşütünün düşmesi sonucu yere çakıldı.
Yaralanan uzman çavuş Hakan Ö. cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı uzman çavuş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakan Ö.'nün vücudunda, ayaklarında ve kolunda kırıklar olduğu ileri sürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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