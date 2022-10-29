Yedek paraşüt ölümün kıyısından kurtardı

İzmir’den paraşüt eğitimi için Sakarya’nın Serdivan ilçesine gelen kadın ölümden döndü. Paraşütle dengesini kaybeden ve hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açabildi.

İHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:01
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Eğitim için İzmir’den Sakarya’ya gelen Aynur Y., havada olduğu esnada paraşütün dengesini kaybetti.

Hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açarak ölümün kıyısından döndü.

Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, savrulan paraşütün hızla yere düşüşü ve yamaç paraşütçüsünün yere metreler kala yedek paraşütü açtığı anlar yer alıyor. 



İzmir paraşüt sakarya

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