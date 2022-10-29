Yedek paraşüt ölümün kıyısından kurtardı
İzmir’den paraşüt eğitimi için Sakarya’nın Serdivan ilçesine gelen kadın ölümden döndü. Paraşütle dengesini kaybeden ve hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açabildi.
Eğitim için İzmir’den Sakarya’ya gelen Aynur Y., havada olduğu esnada paraşütün dengesini kaybetti.
Hızla düşüşe geçen kadın, yere metreler kala yedek paraşütünü açarak ölümün kıyısından döndü.
Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, savrulan paraşütün hızla yere düşüşü ve yamaç paraşütçüsünün yere metreler kala yedek paraşütü açtığı anlar yer alıyor.
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Ortak açıklama geldi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Selahattin Demirtaş’tan Fincancı tepkisi