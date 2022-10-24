Fethiye'de paraşüt kazası: 3 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1900 metre yükseklikten uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu ve yolcuları kayalıklara düşerek yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ’ın 1900 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu B.P. ile yolcusu H.P. ve C.B.Ş. üçlü uçuş gerçekleştirmek istedi.
Kalkış esnasında havalanamayan paraşüt kayalık alana düştü.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Sağlık ekiplerine ulaştırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Fethiye’de bulunan hastanelere kaldırıldı.
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