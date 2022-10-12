Paraşütü ağaca takılan Hırvat pilotu jandarma kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan 1900 metreden uçuş yapıp, iniş sırasında paraşütü ağaca takılan Hırvat uyruklu A.G. (34), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ölüdeniz'deki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu A.G., hazırlıklarını tamamlayıp, 1900 metreden uçuş yaptı.
Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde süzülen pilotun paraşütü, sahildeki alana iniş sırasında ağaca takıldı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Paraşüt ağaca dolanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan A.G.'nin yaralanmadığı belirtildi.
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