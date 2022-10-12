Paraşütü ağaca takılan Hırvat pilotu jandarma kurtardı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:16

Fethiye'nin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Ölüdeniz'deki Babadağ'a çıkan yamaç paraşütü pilotu A.G., hazırlıklarını tamamlayıp, 1900 metreden uçuş yaptı.

Yaklaşık 35 dakika gökyüzünde süzülen pilotun paraşütü, sahildeki alana iniş sırasında ağaca takıldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Paraşüt ağaca dolanırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından asılı kaldığı ağaçtan kurtarılan A.G.'nin yaralanmadığı belirtildi.