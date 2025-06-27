Park halindeki araç alev aldı... Yangın binaya sıçradı!

Yangın, Arnavutköy'ün Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, yangın sırasında peş peşe patlamalar da yaşandı. Bu sırada sokakta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Patlamaların ardından alevler, aracın park halinde bulunduğu binanın dış cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını söndürdü. Ekipler binanın dış cephesini etkileyen alevlere de müdahale etti.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.