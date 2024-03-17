Park halindeki otomobil alev aldı
Antalya’da park halindeki otomobil alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; park halindeki otomobilden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekipleri bildirdi.
Bu sırada otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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