Korku dolu anlar... Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı!
Ankara'da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların hızla tahliye edilmesiyle yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
İstanbul yönüne giden yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Kızılcahamam ilçesi Çeltikçi mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Şoför durumu fark edip yol kenarında durarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada alevler büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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