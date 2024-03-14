Otomobili takla attı, alev aldı, yara almadan kazayı atlattı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 22:50

Güncelleme: 14.03.2024 - 22:50

Edirne Keşan'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Rıfat G., kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Kozköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan, Uzunköprü yönüne giden Rıfat G. yönetimindeki 20 PV 229 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan otomobil alev alarak yanmaya başlarken, kazayı yara almadan atlatan sürücü Rıfat G., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.