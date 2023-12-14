Park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nde park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan 61 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:10
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde temizlik işçisi, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Endişelenen temizlik işçisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın Adem Aydoğan (61) olduğu belirlendi. Sol omuzundan silahla vurulduğu tespit edilen Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tüm müdahalelere rağmen Aydoğan hayatını kaybetti. Aydoğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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