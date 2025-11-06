Park yeri kavgasında kan aktı: Komşusunu silahla vurarak ağır yaraladı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden araç parkı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan E. ile komşusu Emirhan Ç. akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emirhan Ç., yanında bulunan tabanca ile komşusu Hasan E.'ye ateş açtı. Kurşunlar karnına isabet eden Hasan E. ağır yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.