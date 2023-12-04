Parkta bulduğu para dolu çantayı teslim etti: ‘Hâlâ iyi insanlar var demek’
Bursa’da arkadaşıyla parkta dolaşan genç çocuk, bulduğu para dolu çantayı karakola teslim etti. Çantasını kaybeden kadın, çocuğa teşekkür etti.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Merinos Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde bir miktar para olan çantasıyla parkta dinlenen Sezen Çakırdoğan, parkta bir süre oturduktan sonra çantasını unutarak evine gitti.
Enes Filiz (17), arkadaşıyla parka gezerken çantayı gördü. Enes Filiz, çantayı alarak Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne teslim etti. Ekipler, çantayı inceledikten sonra sahibi olan Sezen Çakırdoğan’a haber verdi. Karakola gelen Çakırdoğan, çantasını teslim aldı.
“İYİ İNSANLAR VAR DEMEK”
Çantası bulunan Sezen Çakırdoğan, çantasını teslim aldıktan sonra Enes Filiz’e teşekkür ederek, “Çantamda hiçbir eksik yok. Genç bir arkadaşımız çantamı bularak karakola teslim etmiş. Hâlâ iyi insanlar var demek” ifadelerini kullandı.
“SAHİBİNE ULAŞARAK TESLİM ETTİK”
Çantayı bularak Merinos Polis Merkezi Amirliği’ne getiren Enes Filiz, “Arkadaşımla parka dolaşmaya gittim. Daha öncesinde de gezdiğimiz için yorulmuştuk. Banklara oturmak istedik, o esnada gözüm bir çantaya çarptı. Biz de çantayı alarak karakola getirdik. Çantanın içerisinde bir miktar nakit para ve kredi kartları varmış. Sahibine ulaşarak teslim ettik” dedi.
Diğer yandan, çantası bulunan Sezen Çakırdoğan karakol çıkışında Enes Filiz’e teşekkür ederek, “Ben adak adamıştım, bu benden sana hediye” diyerek cebine bir miktar para koydu.
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