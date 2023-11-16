Parkta iki kardeşe kurşun yağdırmıştı... Tutuklama kararı verildi!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:33

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda geçen gün alkol alan Uğur G. ve Veysel G.'ye silahlı saldırıda bulunan zanlı yakalandı.

Uğur G.'yi öldürüp, ağabeyi Veysel G.'yi de yaralayan Gökhan E. (26) adlı şüpheli, Çorlu ilçesinde ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Gökhan E., adliyeye sevk edildi. Kendisine ağır küfür ettikleri için tabancasına davranarak şahısları vurduğunu öne süren Gökhan E., pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli şahıs, nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.