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Avcılar'da kız arkadaşıyla parkta otururken silahlı saldırıya uğradı

Avcılar'da kız arkadaşıyla parkta oturan bir kişi, kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:44
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Olay, saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta kız arkadaşıyla oturan bir kişinin yanına motosikletli iki kişi geldi.

Motosiklette sürücünün arkasında oturan kişi, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırganlar kaçarken bacaklarından yaralanan kişi, yakındaki bir iş yerine giderek yardım istedi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekipler yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Avcılar silahlı saldırı kız arkadaş

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