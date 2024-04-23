Parkta oturan 2 çocuğa makasla saldırdı: ‘Mahallenin namusunu kirlettiniz’

Konya'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi A. A.(17), kız arkadaşı A.G. (17) ile parkta otururken yanlarına gelen Ahmet Aydın'ın (61) dal budama makasıyla saldırısında göğsünden yaralandı. Aydın, olayın ardından tutuklanırken, 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.A. taburcu oldu.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:55
Parkta oturan 2 çocuğa makasla saldırdı: ‘Mahallenin namusunu kirlettiniz’
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Olay, 4 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Emrehan Sokak’ta meydana geldi. A.A., kız arkadaşı A.G. ile parkta otururken yanlarına Ahmet Aydın geldi. Aydın, 'Bu mahallenin namusunu kirlettiniz' diyen Aydın ile A.A. arasında tartışma çıktı. 

Aydın, küfredip elindeki dal budama makası ile A.A.'ya saldırarak göğsünden yaraladı. Yaralandığını fark etmeyen A.A., kız arkadaşıyla parktan ayrıldıktan sonra göğüs kısmından kan geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp yardım istedi. 

İhbarla gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan A.A., 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından A.A. taburcu oldu.

TUTUKLANDI

A.A.'nin ailesinin şikayeti üzerine Ahmet Aydın, evinde gözaltına alındı. Aydın ifadesinde olaydan önce komşusunun ağacını budadığı için elinde dal budama makasının olduğunu söyledi. A.A. ile kız arkadaşını uygunsuz vaziyette gördüğünü öne süren Aydın, ''Onları uyardım, erkek şahıs bana küfredip, tepki gösterdi. Olay anında erkek şahıs yaralanmış. Bu yaralamanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben yaralanan kişiyi tanımam. Ben uyarmak amacıyla hareket ettim" dedi. Aydın, 5 Nisan günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

“BEN O SIRADA UYUYORDUM”

A.G. ise ifadesinde, ''Ben o sırada uyuyordum. Arkadaşımın, tanımadığım biriyle tartışıp kavga ettiğini gördüm. Olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşımın yaralandığını fark ettik. Daha sonra da ambulans çağırdık." dedi.

“KÜFÜR EDİP, YUMRUK ATTI”

Yaşadıklarını anlatan A.A., olay günü kız arkadaşı A.G. ile bir süre gezdiklerini ve ardından parktaki banka oturduklarını belirtti. A.A., şunları söyledi:

''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu. Kendimi savunmak için ona yumruk attım. Elindeki bahçe makasını 2-3 kez daha savurdu. Ben de geriye doğru kaçtım. Yaralandığımı sonra fark ettim. Ambulansla hastaneye kaldırıldım ve 2 gün yoğun bakımda yattım.''

Parkta oturup serinlemek istediklerini belirten A.A., ''Başka bir amacımız yoktu. Şimdi okula giderken dahi korkuyorum artık. Psikolojim yerinde değil. Uzman desteği alacağım" dedi. 

“KARDEŞİM ÖLEBİLİRDİ”

A.A.'nın ağabey'i Ömer A. ise saldırganın kullandığı makasın daha derine saplanması halinde kardeşinin ölebileceğini belirterek, ''Kardeşim ve arkadaşı oruç tutuyorlarmış. Okuldan sonra Sakarya Parkı'na gidip oturmuşlar. Kız arkadaşı yorgun düşünce kardeşimin dizine yatmış. Bir adam gelip 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' diyerek kardeşime saldırmış. Kardeşim de 'Biz bir şey yapmadık' demesine rağmen, adam saldırmaya devam etmiş. Adam zaten hazırlıklı gelmiş. Elinde bağ makası varmış. Adam zaten kardeşimi öldürmeye vurmuş. Bu adamın ceza almasını istiyoruz. 50-60 yaşındaki bir adamın 17 yaşındaki bir çocuğa bu şekilde canice saldırmasının mantıklı bir yanını bulamıyorum. Kardeşimin bıçaklandığı yer kalbine 1.5 santim kalmış. Eğer biraz daha içeri girseymiş kardeşim belki de ölecekti" diye konuştu. 


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