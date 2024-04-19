Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:24

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:33

Orta Doğu'da gerilimin artması kripto para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, söz konusu saldırı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.

Bitcoin, bugün ise TSİ 10.30 itibarıyla 64 bin 330 dolardan işlem görüyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin, büyük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına inmesine rağmen, TSİ 10.30 itibarıyla 3 bin 72 dolar seviyesinde işlem görüyor.