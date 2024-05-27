Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Çorum’da bir çocuk parkında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki genç yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:31
Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
Abone Ol google-news

Gülabibey Mahallesi’nde, Mustafa S. (24) Kapaklı 43 . Sokak üzerindeki çocuk parkında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Mustafa S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Ambulans haberleri çorum haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB Bağdat Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı

İBB Bağdat Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı
Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!

Olaylı Monaco GP’sinde kazanan Leclerc!
14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler

Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’

Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye gönderme: ‘Bakalım Kadıköy’de şimdi…’