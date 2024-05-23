Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 18:13
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 13.26 kilometre derinliğinde oldu. 


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