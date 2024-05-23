Son Dakika... AFAD duyurdu: Çorum'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 13.26 kilometre derinliğinde oldu.
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