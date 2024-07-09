Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı
Eskişehir’de Afganistan uyruklu Hossein K., parkta laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı C.P.M. (17) ile A.İ.A.’yı (19) bıçaklayıp kaçtı. İki yaralıdan C.P.M. yoğun bakıma alınırken, kaçan Hossein K., polis tarafından yakalandı.
Odunpazarı ilçesinde oturan Afganistan uyruklu Hossein K., gece Gökmeydan Mahallesi’ndeki bir parkta, laf atma meselesi nedeniyle C.P.M. ve A.İ.A. ile tartıştı.
İki grup arasında çıkan kavgada Hossein K., bıçakla C.P.M. ve A.İ.A.’yı yaralayıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan C.P.M.’nin yoğun bakıma alındığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Hossein K., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Hossein K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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