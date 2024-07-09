Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan şahsı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:46

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı.

Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

O esnada binada bedensel engelli arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.

YANGIN ÇIKARANI BIÇAKLADI, ENGELLİ ARKADAŞINI KURTARDI

Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Doğal gaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.