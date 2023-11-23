Parmağı fermuara sıkışan lise öğrencisinin yardımına itfaiye yetişti
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencisinin parmağına sıkışan mont fermuarını itfaiye ekipleri spiral makinesi ile keserek çıkardı.
Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencinin parmağı montunun fermuarına sıkıştı.
Fermuarı kendi imkanları ile çıkaramayan öğretmenler, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, parmak ile fermuar arasına şerit kelepçe koydu.
Spiral makine ile kesilen fermuarın parmaktan çıkarılmasıyla öğrenci rahat bir nefes aldı.
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