Batman’da itfaiye ekiplerinden ’tavuk kurtarma’ operasyonu
Batman’da arazi temelinde mahsur kalan tavuklar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Batman'ın İpragaz Mahallesi’nde yaşayan vatandaş, tavuklarını ve horozunu göremeyince çevreyi aradı.
Tavuklarının evinin ilerisinde bulunan yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan boş araziye indiğini ve geri çıkamadıklarını fark eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uzattıkları merdiven yardımıyla 6 metrelik duvardan boş araziye inip, tavukları mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
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