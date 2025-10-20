Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çukurca'dan Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen S.D., burada yapılan müdahalelere rağmen yüzük çıkarılamayınca hastane yetkilileri Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.



Kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekibi, özel kesme ekipmanlarıyla dikkatli bir şekilde yüzüğü keserek çıkardı. Parmağındaki yüzükten kurtulan S.D. rahat bir nefes alırken sağlık personeline ve itfaiye ekibine teşekkür etti