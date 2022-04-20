'Parmak kurtarma' operasyonu: Zamanla yarıştılar!

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:47

Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, firma işçisi Ömerali K.'nin (35) parmağını kurtarmak için herkes seferber oldu.

Ömerali K.(35), gönye kesim makinesi ile ahşap kesimi yapmaya başladı.

TESTERE ELİNE DEĞDİ, PARMAĞI KESİLDİ

Bir anlık dalgınlık sonucu makinenin testeresi eline temas ederek 3 parmağını kesti.

Yaralı işçi özel araçla, kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. İlk tedavinin ardından yaralı, Bursa’daki özel bir hastaneye özel araçla sevk edildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

