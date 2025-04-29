Part-Time cezaevi dönemi geliyor!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:38

AKP’nin hazırladığı yeni yargı paketiyle Ceza İnfaz Yasası'nda kapsamlı değişiklikler gündemde. Ev hapsi, gece ve hafta sonu infazı gibi uygulamalarda ceza sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Düzenleme, basit suçlardan hüküm giyenlere iş hayatına devam etme imkânı tanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yeni yargı paketiyle ev hapsi, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını evde tamamlayacak. Basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.

SABAH İŞ AKŞAM CEZAEVİ

Mevcut yasalara göre, taksirle işlenen ve cezası 3 yılın altında kalan suçlar için evde, geceleyin veya hafta sonu infaz uygulamaları mümkün kılınıyordu. Ancak 3 yılın altındaki cezaların infazı bulunmadığından bu yöntemler yaygın olarak uygulanamıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu sınır 5 yıla çıkarılacak. Böylece cezasının bitimine 5 yıl kalan hükümlüler, özgürlüklerini belirli kurallarla sürdürerek cezalarını dışarda infaz edebilecek.

Yeni modelde, ‘gece infazı’ adı verilen yöntemle hükümlüler gündüz saatlerinde çalışabilecek, akşamları ise açık cezaevine dönecek. Benzer şekilde ‘hafta sonu infazı’ ile mahkûmlar hafta içi serbest kalacak, hafta sonu iki gün cezaevinde kalarak bir haftalık cezalarını tamamlamış sayılacak.

AĞIR SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Yetkililer, düzenlemenin yalnızca taksirli ve basit suçları kapsayacağını belirtiyor. Kasten adam öldürme, cinsel saldırı, terör suçları gibi ağır suçlar bu esnek infaz yöntemlerinin dışında tutulacak.

Yeni düzenleme kapsamında hamile ve küçük çocuk sahibi kadınların cezalarını evde infaz etmesi öngörülüyor. Ayrıca, hayatını tek başına sürdüremeyecek durumda olan yaşlı ve ağır hasta mahkûmlar da evde infaz hakkından yararlanabilecek. Bu kişiler, cezalarının bitimine 10 yıl kala bu uygulamadan faydalanabilecek.