Partiler, SDG tartışmasının ortak raporun gündemi olmadığını söylüyor: Silah bırakma şartı SDG’yi de kapsar

Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun ortak rapor çalışmaları devam ederken Cumhur İttifakı ve DEM Parti arasında da SDG gerilimi yaşanıyor.

Cumhur İttifakı, SDG’nin de silahlarını bırakması gerektiğini vurgularken, DEM Parti “10 Mart mutabakatında SDG’nin silah bırakmasına ilişkin bir emare yok” savunmasını yapıyor. Komisyon üyeleri SDG üzerinden devam eden bu tartışmalarla ilgili “Bu konu güvenlik güçlerinin, devletin meselesi. Rapor çalışmalarında SDG konusunu ya da Suriye’deki güncel gelişmeleri tartışmıyoruz” diyor.

“SDG tartışmaları sürerken yasal düzenlemeler konusu ne olacak?” sorusunu yanıtlayan bazı üyeler “Zaten ortak raporda detaylı bir yasal düzenleme önerisi olmayacak. Ancak örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakmasına yönelik bir vurgu olacak. Bu vurgu SDG’yi de kapsar. Sürecin temeli terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması” yanıtını veriyor.

DEMOKRATİKLEŞMEDE NELER VAR?

Bunun dışında partilerin hazırlayacağı ortak raporda komisyonun yapısı, bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Kürt-Türk kardeşliğine ilişkin vurgular olacağı belirtiliyor. Aynı zamanda bazı demokratikleşme adımlarına yer verileceği söyleniyor. Ancak bu noktada iktidarın, muhalefetin bazı önerilerine kapalı olduğu görülüyor. Örneğin muhalefet AİHM ve AYM kararlarına tam olarak uyulmasını, uymayan yargı mensupları hakkında işlem yapılmasını; cumhurbaşkanına hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi suçlamalarda düzenleme yapılmasını ve bu suçların eleştirel kesimleri baskılamak amacıyla kullanılmamasını talep ediyor.

Muhalefet aynı şekilde kayyım uygulamaları konusunda da adım atılmasını istiyor. İktidarın ise buna kapalı olduğu görülüyor. Bu nedenle partilerin ortak raporunda demokratikleşme adımları konusunda daha çok Terörle Mücadele Yasası gibi daha dar kapsamlı konularda yapılacak değişikliklerde ortaklaşılabileceği görülüyor.