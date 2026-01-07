'Pas vermedi' tartışması: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı, şüpheli kaçtı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 17:45:00
Güncellenme:
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki Suriye uyruklu Obai D., sokakta futbol oynarken pas vermediği gerekçesiyle bacağından bıçaklandı. Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde meydana geldi.

Obai D., tanımadığı gençlerle sokakta futbol oynamaya başladı.

Obai D. ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı.

Obai D., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

