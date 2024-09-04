Paşalimanı Adası’nda yangın! Karadan ve havadan müdahale sürüyor...

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası’nda otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:48
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Paşalimanı Adası’nda Balıklı ve Poyrazlı Mahalleleri arasındaki, Kolona Mevkii olarak adlandırılan bölgede, otluk alanda yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonucu çeşitli meyve ağaçlarının da içinde bulunduğu 100 dönümün üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

RÜZGAR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan koordineli bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor.

Ancak rüzgarın etkisi, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.


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