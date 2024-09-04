Adana'da sanayi sitesinde yangın: 10 iş yeri zarar gördü

Adana'da sanayi sitesindeki bir kırtasiye deposunda çıkıp, yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangın, itfaiyenin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:17
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Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir kırtasiye deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, yandaki iş yerlerine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve tankerle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altındı. Yangında 10 iş yeri zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeyle belli olacak. 


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