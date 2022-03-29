Paşalimanı Koyu'na enerji firması konacak
İzmir'in Çeşme ilçesi Paşalimanı mevkisinde bulunan, merhum Doktor Binbaşı Halis Temel'in kurduğu ve adını taşıyan vakıf tarafından denize sıfır 21 arsanın, açık ihale satışı bugün yapıldı. İki firmanın katıldığı ihalede Mersinli bir enerji firması arsalar için 385 milyon TL'lik en yüksek teklifi verdi.
Halis Temel'in 50 bin ağaç dikerek yeşillendirdiği doğal yapının satışla birlikte bozulacağını savunan çevreciler, ihale kararına karşı çıkıyor. Öte yandan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 'yapılaşma' endişesiyle karara tepki gösterirken, vakfın 9 mirasçısı açıklama yapmadı.
Rayiç bedeli 265 milyon 365 bin TL olarak belirlenen araziler için 7 Mart tarihinde ihale, tek kişinin katılımı nedeniyle ertelenmişti, İki firmanın katıldığı yeni ihalede Mersinli bir enerji firması, 21 arsa için 385 milyon TL ile en yüksek teklifi verdi. İhalede iki firmanın birbirine yakın teklif verdiği, kararın vakıf yönetim kurulu toplantısının ardından netleşeceği bildirildi.
Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Nitelikli turizm koruma alanı olan bir yere hiç kimse bu parayı vermez. Yasal mevzuat ve oranın imar durumu çivi çakılmasına izin vermiyor. Doğal güzelliğin bozulacağı herhangi bir hamle yapıldığında platform olarak buna karşı çıkacağız. Bize bıraktığı bu muhteşem doğa eseri korunmalıdır. Onun mirasının yerine bizim şimdi beton apartmanlar değil, onun heykelini dikmemiz lazımdır. Satışı hiç kimseye faydası yok ama o bölgedeki doğayı denizi tahrip edecek, betonlaşmaya yol açacak bir girişim. Buranın asla yok olmasına izin vermeyiz" dedi.
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