Pasaport randevusu nasıl alınır? 2022 Pasaport harcı ne kadar? Pasaport çıkarmak için hangi belgeler gerekir?

27 Kasım 2022 Pazar, 18:12

Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte vergi, harç ve cezaların zam oranlarının hesaplandığı yeniden değerleme oranı da belirlendi. Buna göre; 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'idi.

10 yıllık pasaport bedeli defter dahil bu yıl için bin 703 TL 30 kuruştu. Yeniden değerleme oranı ile bu bedel 3 bin 796 TL'nin üzerine çıkacak.

Zamlı pasaporta almak istemeyen yurttaşlar yıl sonu yaklaşırken pasaport çıkarma işlemlerini hızlandırdı. Pasaport başvurusunda bulunmak isteyen yurttaşlar süreç ile ilgili araştırma yapıyor.

PASAPORT RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir. Pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor. Ancak randevu alırken ikametgahınızın bağlı bulunduğu müdürlükten almak zorunlu değil. Pasaport başvuru randevusunu dilediğiniz nüfus müdürlüğünden alabilirsiniz.

PASAPORT ÇIKARMKA İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİR?

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

PASAPORT HARCI NASIL ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.

2022 PASAPORT HARCI NE KADAR?

6 Ay 534,40 TL

1 Yıl 677,30 TL

2 Yıl 963,40 TL

3 Yıl 1.274,00 TL

3+ Yıl 1.703,30 TL