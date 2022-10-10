Çip krizi sürüyor: Pasaport dağıtımın yapıldığı PTT önünde kuyruklar oluştu
Çip krizi nedeniyle teslimatı üç aya uzayan pasaport sorununu, yaklaşık 1.5 ay önce başlayan yerli ve milli üretim de çözemedi. Pasaport alabilmek için tüm kentlerden Ankara’ya gelmek zorunda kalanların, dağıtımın yapıldığı PTT şubesi önündeki bekleyişi devam ediyor.
Cumhuriyet, 22 Ağustos’ta “Pasaport için kuyruk” başlıklı haberiyle, çip krizi sonrası yurttaşın pasaport başvurularında teslimatın yaklaşık üç aya uzadığını, acil pasaport ihtiyacı olanların da Ankara’daki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü’ne gelerek hem burada hem de teslimatların yapıldığı PTT Lalegül şubesinde uzun kuyruklara girmek zorunda kaldığını gündeme getirdi.
KALABALIK AZALMADI
NVİ ise söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada, yurttaşın Ankara’da girdiği kuyruğun “ek kolaylık” olduğunu savunan bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 30 Ağustos’ta yerli ve milli pasaportun üretiminin başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, “NVİ’de seri çalışıldığını” belirterek “bir saatte pasaport verildiğini” iddia etti. Ancak NVİ de Soylu da açıklamalarında, yurttaşın şikâyet ettiği “üç aya uzayan teslimat sürelerine” değinmedi.
Yerli pasaport üretimine başlanmasının üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçmesine karşın “pasaport çilesi” sürüyor.
Çok sayıda yurttaş, çevrimiçi şikâyet platformlarında aylar önce yaptıkları pasaport başvuruları sonrasında e-Devlet üzerinde, halen “Basım öncesi kontrol aşamasında” mesajıyla karşılaştıklarını dile getiriyor. Pasaporta acil ihtiyaç duyanlar ise Ankara’ya gelerek sabah NVİ Genel Müdürlüğü’nde, öğleden sonra ise PTT Lalegül şubesinde sıraya girerek kişisel çözüm üretmek zorunda kalıyor. Cumhuriyet, geçen cuma söz konusu PTT şubesinin önünde pasaport bekleyenleri görüntüledi. Öğle saatleri itibarıyla şubenin önünde toplanan çok sayıda yurttaş, basımdan gelen listeler üzerinden isimlerin okunmasını bekliyor.
"50 GÜN BEKLEDİM"
PTT Lalegül şubesinin önündeki kalabalıkta eğitim için yurtdışına gidecek olan öğrenciler ve umre ziyareti hazırlığı yapanlar ağırlıkta. Çorum’dan yaptığı pasaport başvurusunun yaklaşık 50 gündür sonuçlanmadığını belirten bir yurttaş, “Kaybedecek vaktim kalmadı. Çorum’dan sabah erken buraya geldim. Pasaportumu alıp döneceğim” diyor.
Yurtdışında eğitim için pasaport başvurusu yaptıklarını ancak e-Devlet’teki “basım öncesi kontrol aşamasında” mesajının uzun süre değişmemesi nedeniyle NVİ’ye gelip “acil başvuru” yaptıklarını söyleyen gençler ise “gecikme nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını” kaydediyor. Önceden satın aldığı uçak biletinin yanmaması için İstanbul’dan Ankara’ya geldiğine dikkat çeken bir yurttaş da yapmak zorunda kaldığı ek masraftan şikâyet ediyor.
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