Cumhuriyet Gazetesi Logo
Patlama sesleri duyuldu... Maltepe'de oto tamirhanesinde korkutan yangın!

Patlama sesleri duyuldu... Maltepe'de oto tamirhanesinde korkutan yangın!

12.02.2026 08:40:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Patlama sesleri duyuldu... Maltepe'de oto tamirhanesinde korkutan yangın!

Maltepe’de 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi.

İş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Maltepe #oto tamirci

İlgili Haberler

Bolu’da metruk evde yangın paniği
Bolu’da metruk evde yangın paniği Bolu’nun Akpınar Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bodrum katındaki şöminede başlayan alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eğitim gördüğü okulda yangın
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eğitim gördüğü okulda yangın Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.
Kocaeli'nde 7 katlı binada yangın paniği: Apartman sakinleri tahliye edildi!
Kocaeli'nde 7 katlı binada yangın paniği: Apartman sakinleri tahliye edildi! İzmit ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binayı saran duman nedeniyle apartmanda oturanlar tahliye edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.