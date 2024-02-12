Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akar Tekstil patronu işçilerin hakkını isteyen DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz'ü silahla yaraladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:58
Patrondan sendika başkanına silahlı saldırı
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İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Akar Tekstil patronu, işçilere silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz'ün yaralandığı bildirildi.

DERİTEKS’ten edinilen bilgiye göre; konkordato ilan ettikten sonra fabrikadaki makineleri taşımaya başlayan Akar Tekstil patronu Hayrettin Akar’ın kardeşi Onur Akar, işçilerin içeride kalan ücretleri ve sosyal hakları için görüştüğü sendika heyetine silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sonunda Alagöz yaralanırken Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay ve genel Koordinatör Engin Çelik yara almadan Kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Alagöz’ün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.


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