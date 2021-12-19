Patronlardan 'isyan' açıklaması: 'Dayanacak gücümüz kalmadı'
Ekonomide yaşanan enflasyon birçok sektörde büyük krizlere yol açıyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından açıklama yapan EPGİS, "Dayanacak gücümüz kalmadı" diyerek yaşanan krize tepki gösterdi.
TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.
TÜSİAD'dan sonra açıklama yapan ve deniz yolu ulaşımı hizmeti veren Turyol, artan maliyetler nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.
EPGİS'TEN AÇIKLAMA
Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yapılan son zamlara dair açıklama yaptı.
Yapılan zamlardan şikayet eden EPGİS, sermayesinin eridiği belirterek "Dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz" dedi.
EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde:
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