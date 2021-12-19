Patronlardan 'isyan' açıklaması: 'Dayanacak gücümüz kalmadı'

19 Aralık 2021 Pazar, 18:19

TÜSİAD, resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" denilmişti.

TÜSİAD'dan sonra açıklama yapan ve deniz yolu ulaşımı hizmeti veren Turyol, artan maliyetler nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

EPGİS'TEN AÇIKLAMA

Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yapılan son zamlara dair açıklama yaptı.

Yapılan zamlardan şikayet eden EPGİS, sermayesinin eridiği belirterek "Dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz" dedi.

EPGİS'ten yapılan açıklama şu şekilde: