Turyol, ekonomik krizden dolayı bazı seferleri durdurdu
Deniz yolu ulaşımı hizmeti veren Turyol, artan maliyetler nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Turyol, akaryakıta gelen zamlar ve döviz kurundaki yükselişle teknik malzemeler fiyatlarındaki nedeniyle seferlerini durdurma kararı aldı.
Turyol'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir" denildi.
Seferlerin durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
En Çok Okunan Haberler
- ASELSAN Katar’a açıldı
- Yargıtay’dan bankalara kötü haber
- Renault Clio'ya bir günde dev zam
- VakıfBank mobil uygulaması çöktü
- AB'ye vizeyle giriş değişiyor
- TÜSİAD'tan iktidara çağrı
- Asgari ücret, emekli maaşını ne yönde etkileyecek?
- ‘Peş peşe tsunami gelecek!’
- MEB'den yeni ders kararı
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok