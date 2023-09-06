Patronu tarafından silahla vuruldu: Kanlar içinde son sözü 'Köpeğimle ilgilenin' oldu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:11

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:11

Kanuni Mahallesi’nde, köpeği ‘Papi’ ile yaşayan TRAHAYKO Derneği üyesi ve turizm şirketi çalışanı Efsun İsgent ile evine gelen patronu Celil Hacısalihoğlu arasında, 26 Ağustos’ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARNINDAN YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hacısalihoğlu, yanında getirdiği tabancayla İsgent'e ateş etti. İsgent karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Silah sesi üzerine eve komşuları geldi.

Ağır yaralanan İsgent, özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Efsun İsgent'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası yakalanan ve savcılık sorgusunda silahın yanlışlıkla ateş aldığını, öldürme kastının bulunmadığını söylediği belirtilen Celil Hacısalihoğlu, tutuklandı.

Mermi nedeniyle organları parçalanıp, yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Efsun İsgent’in olayın hemen sonrasında komşularına ve hastanedeki sağlık görevlilerine ‘Evde köpeğim var, ne olur onla ilgilenin’ dediği öğrenildi.

'YAŞAMASI İÇİN HEPİMİZ DUA EDİYORUZ'

TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, çok üzgün olduklarını belirterek, yaşananları duyduktan sonra köpek ‘Papi’yi almak için İsgent’in evine gittiklerini söyledi.

Olayın detaylarını Efsun İsgent’in komşularından öğrendiklerini anlatan Kurban, “Olay sonrası bir süre Efsun’un bilinci açık. O sırada Efsun, ‘Evimde köpeğim var, onunla ilgilenin’ demiş. Şu an Efsun’un durumu ciddiyetini koruyor, çok hasar almış. İlk ameliyatta böbreğinin biri ve dalağı alındı, karaciğerde zedelenme var, ikinci böbreği de yüzde 97 çalışmıyor. Devamlı diyalize giriyor. Yaşaması için hepimiz dua ediyoruz. Erkekler hep koruduklarını iddia ettikleri kadınları vuruyorlar. Korumasınlar, biz kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz” diye konuştu.

‘CANIYLA UĞRAŞIRKEN BİLE KÖPEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ’

Efsun İsgent’in yaralı haldeyken bile evde beslediği köpeği için kaygılandığını ifade eden Kurban, “Efsun canıyla uğraşırken köpeğini unutmaması bizi çok duygulandırdı. O durumda bile ‘hayvanım evde yalnız, onunla ilgilenin’ demiş. Tek dediği bu olmuş. Köpeğini aldık şu an bizde. İnşallah iyileşir ve hem kendi köpeğine hem de diğer sokaktaki hayvanlarına kavuşur. Onu bekleyen o kadar çok sokak canı var ki. Erkekler hep koruduklarını iddia ettikleri kadınları vuruyorlar. Korumasınlar, biz kendi ayaklarımızın üzerinde dururuz” diye konuştu” dedi.

‘BESLEDİĞİ KEDİLER KAPISININ ÖNÜNDE TOPLANDI’

Efsun İsgent'in fedakar bir hayvansever olduğunu anlatan Kurban, “Efsun 8 senedir kendi imkanlarıyla her hafta Zigana’ya sokak hayvanlarını beslemeye gidiyordu. Yeri geliyor kredi çekiyordu. Çalışan bir kadın ve tek izin gününü sokak hayvanlarına adıyordu. Bu çok büyük bir fedakarlık. Olay yerine gittiğimiz zaman Efsun’un mama verdiği kediler arabasının etrafına geldi, kapının önüne toplanıp onu bekledi; o da bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.