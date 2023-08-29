500 yıl kadar yaşayabilen yarı kör Grönland köpekbalığı, Karayipler'de ortaya çıktı

Kuzey Kutbu'nun buzlu sularının derinliklerinde bulunan yarı kör Grönland köpekbalığının, Karayipler'de yüzerken ortaya çıkması bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:42
500 yıl kadar yaşayabilen yarı kör Grönland köpekbalığı, Karayipler'de ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Normalde Kuzey Kutbu'nun buzlu sularının derinliklerinde bulunan bir köpekbalığı, bilim insanlarını şaşkına çevirecek şekilde Karayipler'de yüzerken görüldü.

Görünüşte kayıp olan Grönland köpekbalığı, bir grup araştırmacının kaplan köpekbalıklarını incelemek üzere tekneyle açıldıkları sırada Orta Amerika'nın Belize kıyılarında ortaya çıktı. 

Florida Uluslararası Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Devanshi Kasana, oltalarının ucundaki belirli bir balığın "oldukça halsiz bir yaratığa" benzediğini fark ederek, şunları kaydetti:

"İlk başta bunun başka bir şey olduğundan emindim, mercan resiflerinin açıklarındaki derin sularda iyi bilinen altı solungaçlı köpekbalığı gibi. Alışılmadık bir şey olduğunu biliyordum ve balıkçılar da biliyordu, onlar da balıkçılık yaptıkları onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmemişlerdi." 

Araştırmacılara göre, bu büyük köpekbalığı ilk kez Batı Karayipler'de, dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin açıklarında görüldü.

Teknedeki balıkçılardan Omar Faux, "Derin sularda olta attığım için her zaman heyecanlıyım çünkü orada Belize'de henüz görmediğimiz şeyler olduğunu biliyorum ama bir Grönland köpekbalığı yakalayacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Yarı kör Grönland köpekbalığının okyanuslarda nadiren görüldüğü ve bilinen en uzun ömürlü omurgalı hayvan olduğu bilinirken, ortalama ömrünün ise 250 ila 500 yıl arasında değiştiği tahmin ediliyor.


Player Alanı
Köpekbalığı

İlgili Haberler

Panama'da 6.7 ton kaçak köpekbalığı yüzgeci ele geçirildi

Panama'da 6.7 ton kaçak köpekbalığı yüzgeci ele geçirildi
Rus turisti öldüren köpekbalığı mumyalanıyor

Rus turisti öldüren köpekbalığı mumyalanıyor
Alanya'da 'ninja köpekbalığı' yakalandı: '49 senedir balıkçıyım, ilk defa gördüm'

Alanya'da 'ninja köpekbalığı' yakalandı: '49 senedir balıkçıyım, ilk defa gördüm'

En Çok Okunan Haberler