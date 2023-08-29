500 yıl kadar yaşayabilen yarı kör Grönland köpekbalığı, Karayipler'de ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:42

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:42

Normalde Kuzey Kutbu'nun buzlu sularının derinliklerinde bulunan bir köpekbalığı, bilim insanlarını şaşkına çevirecek şekilde Karayipler'de yüzerken görüldü.

Görünüşte kayıp olan Grönland köpekbalığı, bir grup araştırmacının kaplan köpekbalıklarını incelemek üzere tekneyle açıldıkları sırada Orta Amerika'nın Belize kıyılarında ortaya çıktı.

Florida Uluslararası Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Devanshi Kasana, oltalarının ucundaki belirli bir balığın "oldukça halsiz bir yaratığa" benzediğini fark ederek, şunları kaydetti:

"İlk başta bunun başka bir şey olduğundan emindim, mercan resiflerinin açıklarındaki derin sularda iyi bilinen altı solungaçlı köpekbalığı gibi. Alışılmadık bir şey olduğunu biliyordum ve balıkçılar da biliyordu, onlar da balıkçılık yaptıkları onca yıl boyunca hiç böyle bir şey görmemişlerdi."

Araştırmacılara göre, bu büyük köpekbalığı ilk kez Batı Karayipler'de, dünyanın en büyük ikinci mercan resifinin açıklarında görüldü.

Teknedeki balıkçılardan Omar Faux, "Derin sularda olta attığım için her zaman heyecanlıyım çünkü orada Belize'de henüz görmediğimiz şeyler olduğunu biliyorum ama bir Grönland köpekbalığı yakalayacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.

Yarı kör Grönland köpekbalığının okyanuslarda nadiren görüldüğü ve bilinen en uzun ömürlü omurgalı hayvan olduğu bilinirken, ortalama ömrünün ise 250 ila 500 yıl arasında değiştiği tahmin ediliyor.