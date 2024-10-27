Patronunu vurdu, 'tazminatımı vermedi' dedi

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir kişi, işvereni olduğu öğrenilen Hüseyin B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli, "tazminatını vermediği" gerekçesiyle patronunu vurduğunu söyledi.

Patronunu vurdu, 'tazminatımı vermedi' dedi
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:41

Olay, 04.30 sıralarında Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.S., Hüseyin B.’yi terminale kadar takip etti. Terminalde tartışan ikiliden İ.S., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hüseyin B.’nin bacağına ateş etti.

Hüseyin B. kanlar içerisinde yere yığılırken, sesi duyan güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, silahını bırakarak polise teslim oldu.

Bacağından yaralanan Hüseyin B., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İ.S. polis merkezine giderek teslim olurken olayın ayrıntılarını ifadesinde anlattı. İ.S., "patronu Hüseyin B.’nin tazminatını vermediğini ve bu nedenle vurduğunu" söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tazminat #işveren

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