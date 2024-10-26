Deniz Yavuzyılmaz: Maden işçisi Ferdi Tayyar hayatını kaybetmiş, 3 madencimiz yaralanmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir madencinin hayatını kaybettiğini üç madencinin yaralandığını belirtti.

Deniz Yavuzyılmaz: Maden işçisi Ferdi Tayyar hayatını kaybetmiş, 3 madencimiz yaralanmıştır
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ANKA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 22:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bartın'ın Amasra ilçesinde, Hattat Enerji’ye ait maden ocağının -300 kotunda göçük medyana geldiğini, yaşanan göçükte bir maden işçisinin hayatını kaybettiğini üç maden işçisinin yaralandığını bildirdi.

Yavuzyılmaz’ın konuya ilşkin paylaşımı şu şekilde:

“Bartın'ın Amasra ilçesinde, Hattat Enerji’ye ait maden ocağının -300 kotunda meydana gelen göçükte, maden işçisi Ferdi Tayyar hayatını kaybetmiş, üç madencimiz yaralanmıştır. Hayatını kaybeden madencimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabırlar, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerimiz devam ediyor. Başımız sağ olsun.”

 


Etiketler: #maden işçisi #maden ocağı #madenci

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