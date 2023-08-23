Paylaşım yaptı işinden oldu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki bir imam hatip lisesinin müdürü, sosyal medyada içki içtiği fotoğrafını paylaştığı için görevden uzaklaştırıldı. İl milli eğitim müdürlüğünün “uzaklaştırma” kararında, “lise müdürünün özel hayatındaki bazı hallerini içeren paylaşımlarının okulun misyonuyla çelişmesi, kamuoyu ve velilerin tepkisini toplaması” gerekçe gösterildi. Karara tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “MEB’in AKP zihniyetinin onayladığı yaşam tarzını benimsemeyen tüm eğitim emekçilerini sosyal medyadan tespit edip haklarında işlem başlatmak için cadı avı sürdürmeye başlamıştır” dedi.



Söz konusu sosyal medya paylaşımlarının eğitimcinin görevi ile hiçbir ilgisi olmayan özel yaşamına yönelik olduğuna dikkat çeken Özbay, “Bu uygulamadan çıkan sonuç şudur ki MEB, personeli olan kamu görevlisine özel hayatında içki içmeyi de yasaklamıştır” dedi. Özbay, MEB’e “MEB’de anayasa yerine dini kurallar mı esas alınmaya başlandı? Kamu çalışanlarına işyeri sınırları dışında içki içme yasağı mı getirildi, yoksa ahlak polisi mi kesildiniz? Bunları takip etmek için özel birimler mi oluşturdunuz? Dolaplarımızı, çantalarımızı da kontrol edecek misiniz? Evimize, özel yaşamımıza, gazetemize, kitabımıza da karışacak mısınız” sorularını yöneltti.

‘AYRIMCILIK NİTELİĞİNDE SUÇ’

Özbay, “Bu karar en hafif ifadesiyle vahimdir, ayrımcılık niteliğinde suçtur ve özel hayata açık bir müdahaledir” dedi. Anayasada güvence altına alınan özel yaşamın gizliliğinin kamu görevlileri için de geçerli olduğunu ve kamu görevlisinin yaşam tarzına müdahale edilemeyeceğinin altını çizen Özbay, “Anayasanın 2. maddesinde ifade edildiği üzere demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde özel yaşamda içki içmek diye bir suç türü yoktur” ifadelerini kullandı.

‘YASAL SÜREÇ BAŞLAYACAK’

Özbay, MEB’i yanlıştan dönmeleri konusunda uyardıklarını belirterek “Kamu görevlisine belli bir siyasi görüşe yönelik yaşam tarzı dayatması, Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır. Bu uygulamaya imza atan tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak, tüm örgütlü gücümüzle bu dayatmaya eylemlilik sürecimizle karşı koyacağız” diye konuştu. l ANKARA