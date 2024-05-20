Paylaşımlarıyla kendini ele verdi: 38 bin TL para cezası verildi
Kayseri’de drift yaparak etrafı rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsa 38 bin 672 TL para cezası yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drift atarak, etrafa rahatsızlık verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün kimliğini tespit etti.
Şahıs ekipler tarafından yakalanırken, 38 bin 672 TL para cezası yazıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelenin devam edileceğini bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti!
- Kiralarda 'yüzde 25 zam sınırı' devam edecek mi?
- En dağınık kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!